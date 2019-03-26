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صور.. وزير القوى العاملة: القيادة السياسية تراهن على عمال مصر

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:54 م
صور.. وزير القوى العاملة: القيادة السياسية تراهن على عمال مصر وزير القوى العاملة مع ممثلى الاتحادات النقابية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أعضاء الاتحاد المحلى لعمال المحافظة، برئاسة محيى الدين حسن العبادى رئيس الاتحاد، وذلك بحضور اللجان النقابية بقطاع البترول، ورؤساء اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة بالمحافظة للوقوف على المعوقات والمشاكل التى يوجهونها ودراسة سبل تذليلها وحلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التى من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابى.

وأكد سعفان، على أن مبادرة "مصر أمانة بين يديك" تستهدف تعريف العمال بما يدور بالبلاد خلال المرحلة وما يحاكى بالدولة سوء من شائعات أو مؤامرات، مضيفًا أن العامل المصرى المخلص يدفع بالدولة للأمام، وأن مصر بعد 30/6 حدث فيها تغيرات كبيرة كان العامل المصرى من الأساسيات فيها، وأن القيادة السياسية تراهن على عمال مصر.

وكشف وزير القوى العاملة، أن معدل البطالة وصل إلى 8.9% ليس من فراغ، نظرا لأن الدولة أنشأت 15 ألف مشروع بتكلفة تخطت 4 تريليونات جنيه.

من جانبه، قال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أنه لأول مرة يتم التنقيب عن البترول فى البحر الأحمر بالمناطق الجنوبية، موضحا أن هذه هى النتائج التى كانت مرجوة من اتفاقية ترسيم الحدود.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، خلال لقاءه مع وزير البترول بممثلى الاتحادات النقابية أن قطاع البترول يعد من أهم القطاعات بالمحافظة التى بها عدد ضخم من العمال فى البحر الأحمر، مؤكدًا أن تلك القطاع يعد من القطاعات المهمة.

وزير القوى العاملة مع ممثلى النقابات (1)
 
 
وزير القوى العاملة مع ممثلى النقابات (2)
 
 
 
وزير القوى العاملة مع ممثلى النقابات (3)
 

 

وزير القوى العاملة مع ممثلى النقابات (4)
 

 


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