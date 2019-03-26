صور.. معرض كتاب العريش ينعش الثقافة فى شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أنعش معرض العريش للكتاب الثقافة فى شمال سيناء بعد توفر نحو 3000 عنوان لكتب فى شتى مجالات المعرفة والعلوم والروايات وقصص الأطفال أمام عشاق القراءة فى عرض شيق، نظمه عدد من شباب مدينة العريش أمام الأهالى.

معرض الكتاب فى مدينة العريش بدأت فكرته بتكاتف جهود 30 شابا، بينهم من تواصل مع دور النشر فى القاهرة، وآخرين تعهدوا لها بتأمين البيع، وشباب كانت مهمتهم الوقوف للبيع والتنظيم واستقبال الجمهور فى مقر المعرض الذى اقيم فى مركز شباب العريش وسط المدينة.

وشهد المعرض إقبالا بكثافة من أهالى مدن محافظة شمال سيناء لشراء الكتب، كان من بينهم "أحمد محمد جبريل" أحد الشباب من مدينة العريش، والذى عبر لـ"اليوم السابع" عن فرحته بوجود معرض للكتاب فى مدينة العريش بقوله "إنه فوجئ أن العرض مميز ولأول مرة تظهر الكتب فى العريش فى معارض منذ سنوات"، وأردف أنه كان يبحث عن عناوين بعينها لكتب وكان سعيدا أنه وجدها بالفعل.

وقال "إسماعيل البيك" الإذاعى بإذاعة شمال سيناء المحلية، إن المعرض انعش يوميات المثقفين وعشاق القراءة بشمال سيناء، ووجود المعرض اليوم هو ضخ لغذاء الروح وهى المعرفة.

وأشار "عبدالقادر عيد عياد"، رئيس نادى الأدب بشمال سيناء، أنه جميل أن نعيش أجواء الثقافة فى مدينة العريش، ونشعر كأننا فى أيام معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وأضاف أن الشباب المنظمين اجتهدوا ويستحقون الشكر والتقدير على هذه الإضافة وإعادتهم لمدينة العريش زخمها الثقافى.

وقال "احمد العيسوى" رئيس المجلس الوطنى للتعليم بشمال سيناء، إن مشروع انطلاق معرض للكتاب فى حد ذاته جميل ونحيى القائمين على العمل، أن يصلوا برسالة أن محافظتهم لا تقل عن محافظة أخرى فى أداء رسالتها الثقافية.

وقال "محمد مصطفى" طالب بكلية التربية، وأحد الشباب المنظمين من داخل المعرض، إنهم التقوا كمجموعة فى حب الخير لمدينتهم، ولأن الثقافة من أهم أوجه الوعى كانت مبادرتهم المساعدة فى توصيل الكتب من القاهرة ونقلها لتعرض فى مدينة العريش.

وقال ناصر العزازى رئيس مركز شباب ومدينة العريش، إنه تم إتاحة الفرصة أمام الشباب لاستضافة مطبوعات وإصدارات 7 دور نشر وإصدارات وزارة الثقافة، وإصدارات عددا من المؤلفين بشمال سيناء، وتعرض جميعها ما يصل لنحو 3000 عنوان فى مختلف مجالات المعرفة.

وبدوره اثنى اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على التجربة، وقال انه يشجع الشباب على هذه الخطوة الجديدة ويرحب بالمعرض وانعقاده على ارض شمال سيناء.