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الثلاثاء، 26 مارس 2019 05:59 ص
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صور.. معاناة الحاجة زينب من الغربية.. عايشة فى منزل آيل للسقوط ومحتاجة علاج

الثلاثاء، 26 مارس 2019 05:00 ص
صور.. معاناة الحاجة زينب من الغربية.. عايشة فى منزل آيل للسقوط ومحتاجة علاج
الغربيه محمد طارق
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مأساة حقيقية تعيشها سيدة عجوز وزوجها داخل منزل من الطين، بقرية تفهنا العزب التابعة لمدينة زفتى بمحافظة الغربية، تملك منها المرض وأصبحت تعانى منه، لا تستطيع ترميم المنزل أو توفير أثاث للنوم نظرا لظروفها الاجتماعية الصعبة، الجميع فى القرية يقدم لها المساعدة ولكنها عزيزة النفس.

التقى "اليوم السابع" الحاجة زينب عبد العال رضوان فى منزلها بقرية تفهنا العزب والبالغة من العمر 55 عاما والتى بدأت كلامها بـ"لا أريد شيئا من هذه الدنيا سوى إنقاذنا من هذا المنزل المبنى من الطين منذ عشرات السنوات والذى كاد أن يقع علينا بسبب مياه الأمطار، وتوفير العلاج اللازم لها.

وأضافت أنها تعيش منذ سنوات داخل منزل تم بناؤه من الطين ومتهالك وليس لديهم أثاث مناسب وتضطر الأم لتدبير أمورها بصفة بدائية ولا تجد مكانا مناسبا فى المنزل تستطيع أن تخزن فيه الملابس أو الأدوات الخاصة بالمعيشة، وتضطر لترك المنزل فى حالة سوء الأحوال الجوية حيث يمتلأ المنزل بالغبار والأتربة بسبب الفتحات التى تتخلل الأسقف والحوائط كما تضطر لوضع مستلزمات أبنائها الدراسية على الارض بجانب الملابس، نظرا لعدم وجود أثاث بالمنزل.

وأشارت أن المنزل المكون من غرفتين يعانى من تصدعات وتشققات خطيرة تنذر بكارثة فى حال انهيار المنزل، وخاصة أن أغلب أفراد الأسرة من الأطفال وصغار السن وبدت الحوائط فى حالة متردية رغم محاولات الترميم التى قامت بها دون جدوى كما يعانى سقف المنزل والجدران من التآكل ويسمح بدخول الأتربة وضوء الشمس منها.

وطالبت الحاجة زينب من المسئولين مراعاة ظروفها المعيشية ومنحها وحدة سكنية ضمن الوحدات التى تخص المتضررين من المنازل القديمة فى اى مكان، أو ترميم هذا المنزل المتهالك، فهى لا تعرف طعم النوم خوفا على ابنائها بسبب سوء حالة المنزل الذى أوشك على الانهيار وتضطر للنوم مع ابنائها فى مكان واحد خوفا عليهم.

للتواصل مع الحالة: 01114013534

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