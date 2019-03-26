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صور .. مدير أمن البحيرة الجديد يتفقد المواقع الشرطية بدمنهور

الثلاثاء، 26 مارس 2019 05:23 م
صور .. مدير أمن البحيرة الجديد يتفقد المواقع الشرطية بدمنهور اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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تفقد اليوم اللواء مجدي القمري ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة الجديد عدد من المواقع الشرطية بمدينة دمنهور للوقوف على مدى جاهزيتها وذلك فى أول جولة ميدانية  منذ تولى مهام منصبه الجديد، حيث تفقد الخدمات الأمنية وادارة شرطة النجدة و إدارة قوات الأمن و قسم شرطة دمنهور إلى جانب خدمات تامين الكنائس المختلفة.
 
ووجه مدير أمن البحيرة،  بتطبيق القانون بكل حزم على جميع المخالفين مع مراعاة حسن معاملة المواطنين وحقوق الإنسان وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن  ، كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية وسرعة الاستجابة إلى بلاغات المواطنين وذلك لمواجهة أى إخلال بالأمن.
 
يذكرأن  اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرر اجراء حركة تنقلات محدودة شملت تعيين اللواء مجدي القمرى،  مديرا لأمن البحيرة خلفا للواء جمال الرشيدي مدير الأمن السابق الذي تم نقله إلى منصب جديد كمدير إدارة عامة بقطاع السجون.
 
و اللواء مجدي القمري،  مدير أمن البحيرة الجديد من مواليد مركز المحمودية بالبحيرة  وتدرج فى الوظائف الشرطية حتى وصل إلى منصب مدير المباحث الجنائية بالدقهلية وعين العام الماضى مديرا للادارة العامة لرعاية الأحداث حتى صدور قرار وزير الداخلية بتعيينه  مديرا أمن البحيرة.
 
اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة (1)
 

اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة (2)
 

اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة (3)
 

اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة (4)
 

اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة (5)
 
 
 

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