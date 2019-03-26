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الثلاثاء، 26 مارس 2019 06:10 م
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صور .. محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم لتكريم الأمهات وتقديم هدايا وعمرة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 06:07 م
صور .. محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم لتكريم الأمهات وتقديم هدايا وعمرة محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم
القليوبية إبراهيم سالم
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شارك الدكتور علاء عبد الحليم مروق محافظ القليوبية، اليوم، في إحتفالية المحافظة بعيد الأم والتي إقيمت بقصر ثقافة بنها بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي ومديرية الثقافة ومديرية التربية والتعليم، بحضور كل من إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد السكرتير العام، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، ومجدي حسن مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالقليوبية، وطارق عمران مديري مديرية الثقافة، وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها، وحامد طلبة رئيس مدينة قليوب، ومحمد الحسينى رئيس مدينة كفر شكر، ومحمد صلاح رئيس مدينة الخصوص، وعاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .
 
وبدأت الإحتفالية بالسلام الجمهوري ثم تلاوة القرأن الكريم ثم تبعتها فقرات شعرية وفقرات فنيه قدمتها مديرية التضامن والثقافة والتربية والتعليم لإدخال البهجة والفرحة على الأمهات الحاضرون بالإحتفالية.
 
ومن جانبه أعرب محافظ القليوبية عن سعادته بمشاركته تلك الإحتفالية لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء، مؤكدا أن هذه الإحتفالية تأتي تكريما لجهود كل الأمهات اللاتى أدين دورهن وتحدين الواقع وضحين من أجل أولادهن لإبراز قيم العطاء والوفاء ، مشيرا إلي قدرة الأم المصرية علي تحمل الضغوط والأعباء بل والتغلب عليها فهي رمز للتضحية والعطاء.
 
وفى نهاية الحفل كرم محافظ القليوبية عدداً من الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء  بديوان عام المحافظة والأمهات المثاليات التي تم إختيارهم من قبل مديرية التضامن الإجتماعي تقديراً لدورهم الرائد لما يقمن به ويبذلونه من جهد وعرق وتضحيات من أجل بناء المجتمع،حيث تم إهداء الأم الأولي عمرة وباقي الأمهات هدايا وأجهزة كهربائية قيمة.
 
محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم (1)
محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم 

محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم (2)
محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم 

محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم (3)
محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم

محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم (4)
محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم 

محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم (5)
محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم 

محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم (6)
محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم
 
محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم (7)
محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم

محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم (8)
محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم

محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم (9)
محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم 
 
محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم (10)
محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم

محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم (11)
محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم

محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم (12)
محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم

محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم (13)
محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم 

محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم (14)
محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم 

محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم (15)
محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم 

محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم (16)
محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم

محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم (17)
محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم

محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم (18)
محافظ القليوبية يشارك بإحتفالية المحافظة بعيد الأم

 


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