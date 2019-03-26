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صور.. محافظ البحيرة يوجه بسرعة إصلاح كسر خط المياه الرئيسى بدمنهور

الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:05 ص
صور.. محافظ البحيرة يوجه بسرعة إصلاح كسر خط المياه الرئيسى بدمنهور جانب من عمليات الاصلاح
البحيرة - ناصر جودة
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وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، رئيس الوحدة المحلية لمدينة دمنهور، بالتنسيق مع مسئولي شركة المياه والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر الموجود بالخط الرئيسي للمياه أمام المركز الطبي بدمنهور .
 
كما وجه، بسرعة شفط المياه الناتجة عن أعمال الكسر، والتخلص منها، كما كلف رئيس الوحدة المحلية بمتابعة الأعمال حتي يتم الانتهاء منها، وعودة ضخ المياة في غضون ساعات.
 
وكانت مدينة دمنهور بالبحيرة، قد شهدت حالة من الغضب الشديد بين الأهالى، لتكرار قطع مياة الشرب عن المدينة بشكل مفاجئ، منذ يوم أمس الاثنين وحتى الآن، لاصلاح كسر خط المياه الرئيسى.
 
جانب من عمليات الاصلاح (1)
جانب من عمليات الاصلاح (1)

جانب من عمليات الاصلاح (2)
جانب من عمليات الاصلاح (2)

جانب من عمليات الاصلاح (3)
جانب من عمليات الاصلاح (3)

جانب من عمليات الاصلاح (4)
جانب من عمليات الاصلاح (4)

 


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