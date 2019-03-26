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صور ..محافظ البحيرة يكرم المثاليات ويمنح رحلات عمرة لأمهات الشهداء

الثلاثاء، 26 مارس 2019 03:05 م
صور ..محافظ البحيرة يكرم المثاليات ويمنح رحلات عمرة لأمهات الشهداء جانب من الاحتفالية
البحيرة - ناصر جودة
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن الإحتفال بتكريم الأمهات المثاليات، يأتي إنطلاقاً من الدور البارز والجهد المبذول من جانب هؤلاء الأمهات في تربية أبنائهن، وتخريج أجيال علي قدر كبير من تحمل المسئولية  والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع .
 
وأشار إلى أن للأم المصرية مكانتها ودورها البارز فى تماسك الأسرة المصرية والحفاظ عليها، وتأصيل روح المحبة والتعاون والعطاء فى جميع أفراد الأسرة، فهي أم العالم والطبيب والمهندس والمزارع والعامل، وهى أيضاً أم الشهيد وأم البطل التي ضحت بأعز ما تملك فداء للوطن لحفظ أمنه وإستقراره .
 
جاء ذلك، خلال إحتفالية تكريم الأمهات المثاليات بدار أوبرا دمنهور، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، و عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة، و حازم الاشمونى السكرتير المساعد، والعقيد محمد شرف  المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، ومحمد ظريف مدير دار اوبرا دمنهور الى جانب ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة القبطية.
 
حيث تضمن الحفل، عرضا فنياً لفرقة الموسيقى العربية للتراث بالإسكندرية، وعروض على شاشة الأوبرا لصور الشهداء .
 
وأوضح محافظ البحيرة، إلى أن المرأة المصرية، قد حققت العديد من المكتسبات الهامة خلال الأعوام السابقة، وخاصة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وإعلانه عام 2017 عاماً للمرأة في مصر، وكذا إعلان إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 20- 30، والتي أقرها السيد الرئيس كوثيقة للعمل للأعوام القادمة .
 
كما وجه تحية تقدير وإعتزاز لكل أم شهيد، ضحت بأبنائها دفاعاً عن وطننا الغالي، وعلى إستعداد للتضحية بروحها فداءً ودفاعاً عن أرض الوطن وحماية مقدراته .
 
وفي نهاية الحفل، قام محافظ البحيرة بتكريم عدد 42 سيدة من الأمهات المثاليات، من صاحبات قصص الكفاح وأمهات الشهداء من الجيش والشرطة، وذوى الإحتياجات الخاصة، ومنحهن شهادات تقدير وجوائز عينية، كما قام  بمنح أمهات الشهداء رحلات عمرة، وقام بإلتقاط صورة تذكارية مع الأمهات المثاليات المكرمات .
 
جانب من الاحتفالية (1)
جانب من الاحتفالية (1)

جانب من الاحتفالية (2)
جانب من الاحتفالية (2)

جانب من الاحتفالية (3)
جانب من الاحتفالية (3)

جانب من الاحتفالية (4)
جانب من الاحتفالية (4)

جانب من الاحتفالية (5)
جانب من الاحتفالية (5)

جانب من الاحتفالية (6)
جانب من الاحتفالية (6)

جانب من الاحتفالية (7)
جانب من الاحتفالية (7)

جانب من الاحتفالية (8)
جانب من الاحتفالية (8)

جانب من الاحتفالية (9)
جانب من الاحتفالية (9)

 


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