صور.. محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير القوى العاملة بديوان عام المحافظة

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم، محمد سعفان وزير القوي العاملة بديوان عام المحافظة، لمناقشة سبل توفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصري ضمن مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

رحب المحافظ بالوزير معربا عن سعادته بهذه الزيارة ، مشيرا أن البحر الأحمر من المدن الجاذبة للعمالة في مختلف المجالات وخاصة مجال السياحة ، نظرا لوجود العديد من الفنادق والقري السياحية بمختلف مدنها .

و ابدي وزير القوي العاملة، سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، مشيرا أن الدولة رصدت استثمارات ضخمة بقيمة 4 تريليونات جنيه لتنفيذ المشروعات القومية الكبري في مختلف القطاعات خلال الفترة من يوليو 2014 حتي 30 يونيه 2020 ، مما ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل .

وفي نهاية اللقاء، أهدي عبد الله درع المحافظة للوزير، تقديرا لمجهودات سيادته في العمل علي توفير فرص عمل كريمة ولائقة للشباب المصري، ورعاية العمالة الغير منتظمة صحيا واجتماعيا .

ومن المقررن ان يقوم وزير القوي العاملة ومحافظ البحر الاحمر، بتسليم عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وشهادات امان للعاملين الغير منتظمين.