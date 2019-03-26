صور.. تكريم 30 طالبا "مبصر" تعلموا الكتابة بلغة برايل بكلية أداب كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

كرمت كلية الأداب جامعة كفر الشيخ، 30 طالباً مبصراً لتعلمهم الكتابة بلغة برايل، لكتابة الكتب المتعددة للطلاب المكفوفين بجامعة كفر الشيخ، سواء الطلاب المصريين وغيرهم، عقب تلقيهم دورة تدريبة بالمركز التكنولوجى والثقافى للمكفوفين، على يد أحمد الصاوى،23 سنة ، أول كفيف يترأس أول مركز تكنولوجى للمكفوفين بالجامعات المصرية، بالإضافة لتسليم 40 طالب كفيف العصا البيضاء.

جاء ذلك خلال الإحتفال باليوم العالمى للمرأة، ويوم المرأة المصرية والإحتفال بالمركز التكنولوجى والثقافى للمكفوفين، والذي أقامته كلية الأداب تحت رعاية الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ.

وتناول الحضور خلال الإحتنفالية العديد من القضايا والموضوعات التي تهتم بها جامعة كفر الشيخ الخاصة بالطلاب المكفوفين بتوجيهات الدكتور ماجد القمري رئيس الجامعة ،والدكتور خالد الطلي،عميد الكلية وقسم الإجتماع برئاسة الدكتورة همت بسيوني،ئيس قسم الإجتماع، ومايُقدم لهم ليس لطلاب كلية الأداب فقط ولكن للطلاب المكفوفين بعدد من الكليات، كما تناول الحضور المهام والدور الذي تقوم به الدكتورة هايدي حسام مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة .

وأكد الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه وجه برعاية المرأة رعاية كاملة بدء من تعليم الطالبات تعليماً جديداً في جميبع التخصصات ،بالجمع بين الجزء العملي والجزء النظرى ،بالإضافة لمراعاة الجوانب النفسية والإجتماعية ،مشيرا إلى أن الطالبات تنقلن ما تعلمتهن لأسرهن مما ينعكس بالإيجاب على الأسرة والمجتمع.

وقال القمري ، إن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفر الشيخ لها دور كبير وإيجابي،بالإضافة للمركز التكنولوجي للمكفوفقين الذينت يساعد الطلاب المكفوفين على التعامل مع العالم الإفتراضي ، إضاتفة لطبع الكتب بلغة برايل وغيبرهخا من الخحدمات التي لمسهخا المكفوففين .

حضر اللقاء كلا من الدكتور عبدالرزاق الدسوقى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن يونس ،نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتورة أمال باظة،عميد كلية التربية الأسبق، والدكتورة ألس اسكندر بشاي،أستاذ علم الإجتماع المتفرغ ،ورئيس قسم الإجتماع السابق،ـوالدكتور أحمد شلبي،مستشار الصحة النفسية ،ومستشار الإرشاد النفسى لذوى الإحتياجات الخاصة ، والدكتور خالد الطلى،عميد كلية الأداب، والدكتور صبحى الكافور،عميد كلية التربية، والدكتورة همت بسيونى، رئيس قسم الإجتماع بكلية الأداب، والدكتورة هايدى حسام رئيس وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفر الشيخ،وعدد كبير من أعضاء هيئة التندريس والطلاب.