صور.. بدء جلسة مباحثات موسعة بين رئيس الوزراء ورئيس بلغاريا وتوقيع مذكرات تفاهم

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

استقبل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، رومن راديف الرئيس البلغارى، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون المشترك وعقدا جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين .

وشهد رئيس الوزراء ورئيس بلغاريا توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين، وعقب هذا اللقاء توجها لحضور مجلس الأعمال المصرى- البلغارى .

وكان رئيس بلغاريا "رومن راديف"، وصل إلى القاهرة، أمس الاثنين، على رأس وفد في زيارة لمصر يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر وبلغاريا في كل المجالات إلى جانب استعراض آخر التطورات.

ووقعت مصر وبلغاريا في شهر نوفمبر الماضى، اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.







































































