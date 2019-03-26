صور.. المستشار أحمد أبو العزم يتفقد مجمع محاكم مجلس الدولة بالقليوبية

كتب أحمد عبد الهادى

في إطار جولات المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم - رئيس مجلس الدولة يرافقه المستشار فؤاد عبد الفتاح الامين العام بمجلس الدولة- لزيارة مختلف فروع مجلس الدولة بأنحاء الجمهورية، قام صباح اليوم بزيارة مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية بمرافقة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق - محافظ القليوبية ،للوقوف على حالة العمل به .

وقد اختتمت الزيارة بالاجتماع بمستشاري مجلس الدولة بالقليوبية ثم بالإداريين وذلك للوقوف على اخر مستجدات العمل وتذليل اي عقبات تواجههم .