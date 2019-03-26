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صور.. المستشار أحمد أبو العزم يتفقد مجمع محاكم مجلس الدولة بالقليوبية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 04:52 م
صور.. المستشار أحمد أبو العزم يتفقد مجمع محاكم مجلس الدولة بالقليوبية زيارة مجمع محاكم مجلس الدولة بالقليوبية
كتب أحمد عبد الهادى
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في إطار جولات المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم - رئيس مجلس الدولة يرافقه المستشار فؤاد عبد الفتاح الامين العام بمجلس الدولة- لزيارة مختلف فروع مجلس الدولة بأنحاء الجمهورية، قام صباح اليوم بزيارة مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية بمرافقة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق - محافظ القليوبية ،للوقوف على حالة العمل به .

وقد اختتمت الزيارة بالاجتماع بمستشاري مجلس الدولة بالقليوبية ثم بالإداريين وذلك للوقوف على اخر مستجدات العمل وتذليل اي عقبات تواجههم .

 

 

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