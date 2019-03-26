video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.. الحبس سنة لـ120متهما و3 سنوات لـ7 آخرين بـ"أحداث الذكرى الثالثة للثورة"

الثلاثاء، 26 مارس 2019 03:54 م
صور.. الحبس سنة لـ120متهما و3 سنوات لـ7 آخرين بـ"أحداث الذكرى الثالثة للثورة" المستشار حسين قنديل
كتب إيهاب المهندس - تصوير أشرف فوزى
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسين قنديل، بالسجن سنة لـ120 متهما والسجن 3 سنوات لـ 7 متهمين آخرين، ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة، في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة".
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى المنوفى وخالد نصار.
 
وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.
 
وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (1)
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (2)
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (3)
 
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (5)
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (6)
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (7)
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (8)
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (9)
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (10)
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (11)
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (12)
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (13)
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (14)
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (15)
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (16)
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (17)
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (18)
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (19)
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (20)
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (21)
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (22)
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (23)
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (24)
 
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (25)
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (26)
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (27)
 
احداث عنف الذكرى الثالثة للثورة (28)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحماية المدنية تستخرج سيدة بعد سقوط جزء من عقار قديم عليها بالإسكندرية

الذكري الثالثة

احداث عابدين

اخبار الحوادث

أخبار المحاكم

المحاكم اليوم

الحوادث اليوم




لا تفوتك
الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة