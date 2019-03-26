صور.. الحبس سنة لـ120متهما و3 سنوات لـ7 آخرين بـ"أحداث الذكرى الثالثة للثورة"

كتب إيهاب المهندس - تصوير أشرف فوزى

قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسين قنديل، بالسجن سنة لـ120 متهما والسجن 3 سنوات لـ 7 متهمين آخرين، ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة، في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية "أحداث الذكرى الثالثة للثورة".

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى المنوفى وخالد نصار.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.