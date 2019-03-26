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صور.. البابا تواضرس الثانى يكرم منال عوض محافظ دمياط

الثلاثاء، 26 مارس 2019 07:38 م
صور.. البابا تواضرس الثانى يكرم منال عوض محافظ دمياط البابا تواضرس الثانى يكرم منال عوض
دمياط عبده عبد البارى
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كرم البابا تواضرس الثانى ، بابا الإسكندرية ، بطريرك الكرازة المرقسية بكاتدرائية السيدة العذراء مريم و القديس سيدهم بشاى بمدينة دمياط  ،  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط كما تبادلت محافظ دمياط و بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الدروع التذكارية بمناسبة  الزيارة التاريخية لمحافظة دمياط وذلك بحضور الأنبا ماركوس مطران دمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة ببرارى بلقاس و اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط و اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد و  ولفيف من القيادات الكنسية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

و أعربت محافظ دمياط  ،عن سعادتها بزيارة البابا تواضرس لمحافظة دمياط واصفة إياها بالتاريخية باعتبارها الأولى منذ زيارة البابا كُيرُلس السادس عام 1960مضيفة أن هذه الزيارة تعكس العطاء اللامحدود وأواصر المحبة التى تربط المصريين جمعيا فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

و كان البابا تواضرس الثانى ، قد ترأس صلاة القداس بالكنيسة، كما أكد قداسته فى كلمته التى ألقاها عن سعادته بزيارته لمحافظة دمياط ،  والتى تواكب الذكرى ال 175على استشهاد القديس سيدهم بشاى، مشيدا بالروح الطيبة التى تجمع بين الأخوة والأحباء والتى تتمتع بها مصر دون البلاد الأخرى، كما تحدث البابا تواضرس الثانى عن فن صناعة الأثاث بدمياط والتى تعد أشهر المهن بها لما عكسته من صورة قوية بين دول العالم متمنيا لها دوام التقدم والازدهار

البابا تواضرس الثانى يكرم منال عوض (1)
 

 

البابا تواضرس الثانى يكرم منال عوض (2)
 

 

البابا تواضرس الثانى يكرم منال عوض (3)
 

 

البابا تواضرس الثانى يكرم منال عوض (4)
 

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