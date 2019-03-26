صور.. الأمير تشارلز يزيح الستار عن تمثال لشكسبير فى كوبا

رويترز

أزاح الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا أمس الاثنين الستار عن تمثال للكاتب الإنجليزى وليام شكسبير فى قلب هافانا خلال أول زيارة رسمية يقوم بها أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية على الإطلاق إلى كوبا الشيوعية.



الأمير تشارلز يتفقد أماكن سياحية فى كوبا

وقاد الأمير تشارلز (70 عاما) أمير ويلز وزوجته كاميلا فى جولتهما بالمدينة المؤرخ يوزيبيو ليال الذى يعود إليه فضل الإشراف على عملية تحديث وتجميل المركز التاريخى بالعاصمة الكوبية.



الأمير تشارلز

وتوقف تشارلز، الذى كان يرتدي نظارة شمس لحماية نفسه من شمس الكاريبي الحارقة، للمزاح مع السياح والكوبيين أثناء جولته.



تشارلز أزاح الستار عن تمثل لشكسبير

وتهدف جولته التى تستمر 3 أيام إلى تعزيز العلاقات البريطانية الكوبية فى إطار تطبيع أوسع فى العلاقات بين كوبا والغرب رغم أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سعت لتعزيز الانفصال بين كوبا والولايات المتحدة.