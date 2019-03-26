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صور.. الأمير تشارلز يزيح الستار عن تمثال لشكسبير فى كوبا

الثلاثاء، 26 مارس 2019 10:34 ص
صور.. الأمير تشارلز يزيح الستار عن تمثال لشكسبير فى كوبا تشارلز يزيح الستار عن تمثال لشكسبير فى كوبا
رويترز
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أزاح الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا أمس الاثنين الستار عن تمثال للكاتب الإنجليزى وليام شكسبير فى قلب هافانا خلال أول زيارة رسمية يقوم بها أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية على الإطلاق إلى كوبا الشيوعية.

الأمير تشارلز يتفقد أماكن سياحية فى كوبا
الأمير تشارلز يتفقد أماكن سياحية فى كوبا

وقاد الأمير تشارلز (70 عاما) أمير ويلز وزوجته كاميلا فى جولتهما بالمدينة المؤرخ يوزيبيو ليال الذى يعود إليه فضل الإشراف على عملية تحديث وتجميل المركز التاريخى بالعاصمة الكوبية.

الأمير تشارلز
الأمير تشارلز

وتوقف تشارلز، الذى كان يرتدي نظارة شمس لحماية نفسه من شمس الكاريبي الحارقة، للمزاح مع السياح والكوبيين أثناء جولته.

تشارلز أزاح الستار عن تمثل لشكسبير
تشارلز أزاح الستار عن تمثل لشكسبير

وتهدف جولته التى تستمر 3 أيام إلى تعزيز العلاقات البريطانية الكوبية فى إطار تطبيع أوسع فى العلاقات بين كوبا والغرب رغم أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سعت لتعزيز الانفصال بين كوبا والولايات المتحدة.

تشارلز وزوجته يلتقطان صورة تذكارية مع أطفال كوبيين
تشارلز وزوجته يلتقطان صورة تذكارية مع أطفال كوبيين
تشارلز وزوجته
تشارلز وزوجته
تشارلز يصافح عدد من المواطنين والسائحين
تشارلز يصافح عدد من المواطنين والسائحين
حديث جانبى بين الأمير تشارلز وزوجته
حديث جانبى بين الأمير تشارلز وزوجته
زوجة ولى العهد البريطانى
زوجة ولى العهد البريطانى
زيارة الأمير تشارلز لكوبا
زيارة الأمير تشارلز لكوبا
ولى العهد البريطانى بجوار تمثال شكسبير
ولى العهد البريطانى بجوار تمثال شكسبير
ولى العهد البريطانى
ولى العهد البريطانى

 

 


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