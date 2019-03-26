"صحة الأقصر": إنهاء 94,4% من أعمال الحملة القومية لحماية التلاميذ من الديدان

الاقصر – أحمد مرعى

أعلنت الدكتورة مني فؤاد مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة بصحة الأقصر، عن وصول نسبة تجريع أطفال المرحلة الابتدائية حكومي وخاص وأزهري، بالحملة القومية للديدان المعوية بنسبة 94,4% وبإجمالي 146658تلميذاً من إجمالي مستهدف 155273 تلميذاً حتي الآن بمحافظة الأقصر، وذلك خلال الحملة القومية في الفترة من 19/3والمستمرة حتي 28/3.

كما أوضحت مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة بصحة الأقصر، أنه تم تشكيل 115 فرقة بالريف، بالإضافة إلي 38 فرقه بالحضر، و25 مشرف جميعهم مدربين للعمل علي إجمالي المدارس، 299 مدرسة بالريف، و69 مدرسة بالحضر، وذلك لحماية تلاميذ المدارس بالمرحلة الابتدائية، وهم الأكثر عرضه لمضاعفات الإصابة بالديدان المعوية.

ومن جانبه، أشار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، إلى أن الحملة القومية لتجريع الديدان مقامة تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.