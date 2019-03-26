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شوقى علام مفتى الجمهورية يغادر مطار القاهرة متوجها لروسيا

الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:27 ص
شوقى علام مفتى الجمهورية يغادر مطار القاهرة متوجها لروسيا د. شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب هانى عثمان
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غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، متوجها إلى روسيا، للمشاركة فى أعمال مؤتمر الإسلام رسالة الرحمة والسلام، الذى تنظمه الإدارة الدينية لمسلمى جمهورية الشيشان، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامى، وصندوق دعم الثقافة والعلوم والتربية الإسلامية التابع لمكتب رئيس روسيا.

ومن المنتظر أن يلقى الدكتور شوقى علام،  كلمة رئيسية فى المؤتمر الذى سيفتتح في الفترة بين 28 - 30 من شهر مارس المقبل، حيث تبدأ أعماله فى موسكو، وتختتم أعماله فى العاصمة، وتختتم فى العاصمة الشيشانية جروزنى.

 

 
 
 
 
 

 


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