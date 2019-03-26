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شاهد.. "مباشر قطر" تكشف أسرار ومعلومات عن القوات الاجنبية المعنية بحماية تميم

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:06 ص
شاهد.. "مباشر قطر" تكشف أسرار ومعلومات عن القوات الاجنبية المعنية بحماية تميم جانب من التقرير
كتب أيمن رمضان
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قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن تميم بن حمد ونظامه يعتمد بشكل أساسى على القوات الأجنبية لحمايته وضمن أمنه وسلامته، كونه لا يثق بأبناء جلدته من أبناء الشعب القطرى، وذلك خوفًا من الانقلاب عليه أو تسليمه إلى الشعب فى حال ثورة الشعب عليه.

وكشف تقرير قناة المعارضة القطرية، عن أن عدد القوات الأجنبية على الأراضى القطرية تجاوز نصف عدد القوات المسلحة القطرية نفسها، حيث يبلغ قوام القوات المسلحة القطرية 36 ألف جندى فى مختلف الأفرع، لافتاً إلى أن القوات الأمريكية تتمركز فى قاعدة العديد ويبلغ عددهم 10 آلاف جندى، فيما تتمركز القوات التركية فى قاعدة الريان وتعدادها 5 آلاف جندى تركى.

وأوضح التقرير أن قطر اعتمدت على زيادة الجنود الأجانب والمعدات العسكرية التابعة لكل أمريكا وتركيا وإيران وغيرها، وتابع:"هناك وحدة كاملة من الحرس الثورى الإيرانى تتكفل بحماية تميم بن حمد تتلقى تعليماتها تميم وأمه الشيخة موزة بنت المسند".

 


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