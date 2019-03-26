سوق الأسهم السعودية الرابح الوحيد ببورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع..تراجع قطر بضغوط هبوط أسهم البنوك والخدمات المالية..وبورصة دبى تعاود الخسائر بسبب"إعمار"..وأسهم البنوك والاستثمار تهبط بالبحرين

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت مؤشرات سوق الأسهم السعودية، بشكل جماعى، وسط تحسن السيولة، فيما تراجعت بورصة قطر بضغوط هبوط 3 قطاعات على رأسها البنوك.

وتراجعت بورصة البحرين، بفعل قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات، وعاود سوق دبى المالى للهبوط مجدداً بخسارة وصلت إلى 1.6 مليار درهم، بفعل هبوط الأسهم القيادية وفى صدارتها "إعمار" و"دبى الإسلامى"، تباينت مؤشرات بورصة الكويت، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة ، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% رابحا عدد 12.19 نقطة ليغلق عند مستوى 8678.88 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.47% رابحاً عدد 53.04 نقطة ليغلق عند مستوى 3657.96 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 130.8 مليون سهم بقيمة 3 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 63 شركة، فيما تراجعت 112 شركة.

وارتفع 11 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.98%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.11%، تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.72%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.36%.



بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.56% خاسرا عدد 7.96 نقطة ليغلق عند مستوى 1408.04 نقطة، بضغوط هبوط قطاع الاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين، بختام التعاملات بحجم 4.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 492 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 28.12% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 6.82%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.57%، ثم تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.28% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 1.77%، ثم هبوط قطاع الاستثمار بنسبة 2.21% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.89%.

بورصة دبى تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة ، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.73% خاسرا عدد 19.12 نقطة ليغلق عند مستوى 2615.17 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم، 193.3 مليون سهم، محققة ما قيمته 191.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2560 صفقة لـ 34 سهما، وارتفع 14 سهما، فيما انخفض 15 سهما، واستقر 5 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات، بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.06%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.88%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.48%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.21%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 8.91%، ثم شركة دبى للتأمين بنسبة 8.11%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة المصرف الخليجى التجارى بنسبة 2.44%، ثم مصرف عجمان بنسبة 2.16%.\



بورصة قطر تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة ، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسرة عدد 13.55 نقطة، لتغلق عند مستوى 9935.47 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 11 مليون سهم بقيمة 327.5 مليون ريال قطرى عبر 5932 صفقة، وارتفع 25 سهم، وانخفض 16 سهما، واستقر 3 أسهم.

وتراجعت 3 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.92%، أعقبه النقل بنسبة 0.59%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.08%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 1.02%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%.



بورصة الكويت تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.48% خاسرا عدد 26.98 نقطة ليغلق عند مستوى 5538.28 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.73% خاسرا عدد 43.31 نقطة ليغلق عند مستوى 5900.14 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% رابحا عدد 6.65 نقطة ليغلق عند مستوى 4851.77 نقطة.

وجرى التداول، بختام التعاملات على 145.4 مليون سهم، بقيمة 28.8 مليون دينار كويتى عبر 5807 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 6.83%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.95%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.79%، ثم قطاعى الخدمات المالية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.62%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%.

وجاء سهم "فيوتشر كيدز" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 19.47%، تليه ميدان بنسبة 10.93%، ثم رماية بنسبة 9.66%، فيما تصدر سهم "يونيكاب" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.69% ثم العقارية بنسبة 8.92%، ثم الرأى بنسبة 8.56%.