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سلطات مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب نقد أجنبى مع راكب كينى

الثلاثاء، 26 مارس 2019 04:55 م
سلطات مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب نقد أجنبى مع راكب كينى رجال الجمارك
كتب هانى عثمان
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أحبط رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة، برئاسة عبد الحليم محمد مدير الإدارة الثالثة، محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي، داخل حقائب راكب يحمل الجنسية الكينية، قادما من عدن أخفاها بين طيات الملابس.

وخلال انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط اليمينة رقم 608 القادمة من عدن، تم الاشتباه فى راكب يحمل جنسية كينيا من أصل يمني، بعد أن بدت عليه علامات الارتباك والتوتر، وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع تستحق رسوم جمركية أو نقد أكبر من الحدود المسموح بها للعملة المصرية والأجنبية، أكد أنه لا يخالف القانون، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 90 ألف دولار أمريكى مخفاة بين طيات الملابس.

ومن جانبه قرر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 10 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

رجال الجمارك (1)
 
 
 

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