سقوط صاحب مخبز استولى على 549 ألف جنيه من أموال الدعم بحدائق القبة

نجح رجال مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من القبض على صاحب مخبز استولى على 549 ألف جنيه من أموال الدعم بحدائق القبة، تحرر محضر بالواقعة.

تمكنت مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى - بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة صرف الخبز، بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية، وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها بالسوق السوداء، واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره (549,945) ألف جنيه .

ووفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وشركة تطبيقات الكروت الذكية، تبين أن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتحقيق أرباحاً غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.