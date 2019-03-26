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سفير القاهرة بروما بعد تكريمه رامى شحاتة: مصدر فخر لمصر وشعبها

الثلاثاء، 26 مارس 2019 07:49 ص
سفير القاهرة بروما بعد تكريمه رامى شحاتة: مصدر فخر لمصر وشعبها رامى شحاتة
كتبت فاطمة شوقى
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كرم سفير مصر بروما، هشام بدر، الطفل المصرى رامى شحاتة، الذى أنقذ حافلة مدرسة بها 51 طالبا من الاختطاف والاحتراق على يد سائقها، وقال "مصدر فخر لمصر وشعبها".

ووفقا لقناة "راى نيوز" الإيطالية، قال بدر "رامى بطل وما فعله مصدر تقدير واحترام من الجميع، ونموذج للقيم المصرية النبيلة، وما فعله له أثر كبير على تعزيز الصداقة بين مصر وإيطاليا".

ونشرت وكالة "ادنكرونوس" الإيطالية تسجيل فيديو للقاء أجرته مع رامى، والذى قال فيه "كنت أفكر بالفعل فى الموت ولكنى لم أكن خائفا".

وأضاف رامى للوكالة الإيطالية حول إثارة الجدل حول منحه للجنسية "ماذا كان سيقول ماتيو سالفينى –نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية-  إذا مات جميع الأولاد؟"، فالجميع يتوجه بالشكر أيضا ولكن الفضل يعود لى، فلقد ولدت هنا وأريد دائما أن أكون رجل شرطة"، وخلص إلى أن "لويجى دى مايو- نائب رئيس مجلس النواب وزعيم حركة النجوم الخمسة- يريد أن يمنحنى الجنسية وأنا أثق به "


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سفير مصر بروما




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