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زوجة بدعوى خلع: إدمان زوجى للمخدرات تسبب فى تهديدنا بالقتل من الدائنين

الثلاثاء، 26 مارس 2019 06:00 ص
زوجة بدعوى خلع: إدمان زوجى للمخدرات تسبب فى تهديدنا بالقتل من الدائنين محكمه الأسره
كتبت أسماء شلبى
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أقامت الزوجة "أ.ع.و" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، طالبت فيها بتطليقها للضرر، وأدعت استحالة العشرة بينهما، وذلك بعد أن تسبب الزوج باستهتاره وإنعدام شخصيته بملاحقتها ونجلتها من قبل الديانة بشيكات دون رصيد ، وقيامه بضربها وتهديدها بالقتل .

وتابعت الزوجة:  عشت برفقة زوجي تحملت الإنفاق عليه و صبرت فقط حتى لا أخسر المكان الذى نقيم به ونعيش بالشارع وأشرد وأحرم من أبنائى وهم لا يملكون أحد غيرى يتحمل أعبائهم والإنفاق عليهم ورعايتهم.

واستكملت: كان زوجى دائم الضرب لى والتعدى على وبعد الزواج تخلى عن كل وعوده وأصبح عاطلا يعتمد على مرتبى ويجعلنى أنفق عليه وأتحمل كافة احتياجاته حتى ثمن المواد المخدرة التى يتعاطاها.

وتابعت: لم يكتفى بأن تسبب فى إيذاء نفسه فقط بل دمرنى أنا وأبنائه وكاد يجعلنى أفقدهم بعد أن جعلنى أوقع تحت التهديد بالقتل على شيكات دون رصيد حتى أسدد ديونه ويصمت من يطلبونه ليل نهار وبعدها حاولوا الزج بى بالسجن لأقضى أصعب عامين أتردد خلالهما على الأقسام والمحاكم وبرفقتى ابنتى التى فسخت خطبتها بعد أن علم خطيبها أنها مهددة بالسجن .

 

 


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