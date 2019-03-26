رغم تعليقه.. 100 ألف طالب يؤدون الامتحان الإلكترونى فى اللغة الثانية

كتب محمود طه حسين

رغم تعليق الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوى لحين التأكد من اكتمال التقنية التكنولوجية بنسبة 100%، إلا أن طلاب الصف الأول الثانوى يصرون على أداء الامتحانات الإلكترونية وخوض التجربة خصوصا أن الامتحان لن يؤثر على مستقبل الطالب سواء من ناحية الدرجات أو المجموع التراكمى.

وفى السياق ذاته، أكدت مصادر لـ" اليوم السابع"، إنه تم رصد ما يزيد على 100 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحان الإلكترونى صباح اليوم على منصة الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية وتشمل الفرنساوى والألمانى والأسبانى، متوقعة أن يزيد العدد ليصل إلى 200 ألف خلال الساعات القليلة المقبلة ومن المقرر أن يتخطى الـ" 300 ألف مع نهاية اليوم.

وشددت المصادر، على أن هناك إصرار من الطلاب على خوض التجربة والاستفادة منها، لأنهم فى جميع الأحوال يكرهون العودة إلى النظام القديم بسلبياته والذى قتل فيهم روح التفكير والإبداع.