video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رغم تعليقه.. 100 ألف طالب يؤدون الامتحان الإلكترونى فى اللغة الثانية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:18 ص
رغم تعليقه.. 100 ألف طالب يؤدون الامتحان الإلكترونى فى اللغة الثانية امتحانات - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
رغم تعليق الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوى لحين التأكد من اكتمال التقنية التكنولوجية بنسبة 100%، إلا أن طلاب الصف الأول الثانوى يصرون على أداء الامتحانات الإلكترونية وخوض التجربة خصوصا أن الامتحان لن يؤثر على مستقبل الطالب سواء من ناحية الدرجات أو المجموع التراكمى.
 
وفى السياق ذاته، أكدت مصادر لـ" اليوم السابع"، إنه تم رصد ما يزيد على 100 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحان الإلكترونى صباح اليوم على منصة الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية وتشمل الفرنساوى والألمانى والأسبانى، متوقعة أن يزيد العدد ليصل إلى 200 ألف خلال الساعات القليلة المقبلة ومن المقرر أن يتخطى الـ" 300 ألف مع نهاية اليوم.
 
وشددت المصادر، على أن هناك إصرار من الطلاب على خوض التجربة والاستفادة منها، لأنهم فى جميع الأحوال يكرهون العودة إلى النظام القديم بسلبياته والذى قتل فيهم روح التفكير والإبداع.
 
 
IMG-20190326-WA0010
 
تعليق الامتحانات الإلكترونية (1)
 

 

تعليق الامتحانات الإلكترونية (2)
 

 

تعليق الامتحانات الإلكترونية (3)
 

 

تعليق الامتحانات الإلكترونية (4)
 

 

تعليق الامتحانات الإلكترونية (5)
 

 

تعليق الامتحانات الإلكترونية (6)
 

 

تعليق الامتحانات الإلكترونية (7)
 

 

تعليق الامتحانات الإلكترونية (8)
 
 
تعليق الامتحانات الإلكترونية (9)
 
 
 
تعليق الامتحانات الإلكترونية (10)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. "التعليم" تفتح باب التقدم للعمل بكنترولات الثانوية العامة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على قرار عدم وقف الامتحان على التابلت× 10 معلومات

التربية والتعليم

الامتحان الالكترونى

اخبار اليوم

اخبار مصر

اللغة الثانية




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة