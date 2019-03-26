رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقى رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بمصر

كتب: محمد أبو ضيف

التقى اللواء أركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، المهندس طارق توفيق رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بمصر، وعدد من نواب وأعضاء الغرفة، وعلى رأسهم عمر مهنى رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي.

وخلال اللقاء استعرض الطرفان ما قدمته الهيئة في مجال دعم الاستثمار من خلال إنهاء مشاكل المستثمرين، وإزالة العقبات التي تتعرض لها بعض الشركات خاصة الأمريكية، والاستماع لعرض توضيحي عن الخطوات المتخذة لتعزيز قيم النزاهة والشفافية بالجهاز الإداري للدولة وجهود مكافحة الفساد ومنعه والحد من أثاره السلبية.

كما تم استعراض مراحل تنفيذ مشروع ميكنة الخدمات بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، والاتجاه للتحول الرقمى وإصلاح منظومة الدعم وتوجيهه لمستحقيه، بالإضافة إلى الارتقاء بمناخ أداء الأعمال كأحد النتائج التي ستتحقق من خلال ما ستسهم به العاصمة الإدارية الجديدة فى بيئة العمل الإداري بإنشاء الحى الحكومى الذى يشمل الجهات الإدارية التي تنشأ وفق أحدث النظم بالإضافة إلى إنشاء أحياء مخصصة للسفارات، وللمال والأعمال.

وأعرب رئيس الهيئة عن ترحابه بزيارة أعضاء الغرفة لمقر هيئة الرقابة الإدارية، مؤكداً حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تقديم كل الدعم لجهود مكافحة الفساد بإطلاقه للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022 وتفعيل دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة.

وأوضح حرص الهيئة على توضيح الصورة الجديدة التي تشهدها الدولة المصرية والتغيرات النوعية في تنمية قدراتها، وإنشاء بنية معلوماتية لكافة الأنشطة والمجالات التي تمكنها من الاستغلال الأمثل لمواردها، وأن الرقابة الإدارية لن تدخر جهداً في التصدى لأى من المشكلات التي تواجه الاستثمار بصفة عامة.

وفى نهاية اللقاء، قدم رئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر وأعضائها الشكر لهيئة الرقابة الإدارية وأبدوا سعادتهم بما تعرفوا عليه من جهود، ووعدوا باستمرار التعاون مع الهيئة لتحقيق نجاحات جديدة على المستوى الاقتصادي.