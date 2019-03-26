video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس ستاندرد تشارترد: مخاوف تباطؤ نمو الصين والحرب التجارية تنحسر

الثلاثاء، 26 مارس 2019 10:49 ص
رئيس ستاندرد تشارترد: مخاوف تباطؤ نمو الصين والحرب التجارية تنحسر الرئيس الصينى
(رويترز)
إضافة تعليق

 قال بيل وينترز الرئيس التنفيذى، لبنك ستاندرد تشارتردن إن المخاوف حيال تباطؤ نمو الصين، وتأثير التوترات التجارية الصينية الأمريكية "تنحسر بعض الشيء".

وقال وينترز، خلال مؤتمر كريدى سويس للاستثمار، الآسيوى فى هونج كونج، اليوم، الثلاثاء "الصين اتخذت إجراءات متواضعة لإعادة تنشيط الاقتصاد"، وقال "نشعر بالرضا حيال الصين".

وتسببت الحرب التجارية الدائرة منذ ثمانية أشهر بين أكبر اقتصادين فى العالم فى زيادة التكاليف وعكرت صفو الأسواق المالية وقلصت صادرات الولايات المتحدة الزراعية وأربكت سلاسل إمداد المصانع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس الصينى: بكين شريك استراتيجى لفرنسا وآفاق مشرقة للعلاقات

نمو الصين

تنشيط الاقتصاد

الصين

اخبار الاقتصاد

الحرب التجارية




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة