رئيس جامعة كفر الشيخ: نستعد لافتتاح 15 مبنى بالجامعة

قال الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة شهدت خلال السنوات السبعة الماضية إنجازات تنموية ضخمة وغير مسبوقة لاستكمال المرافق التعليمية والصحية والمرافق الداعمة من مستشفيات، وإسكان طلابى وتغذية، ودار ضيافة وملاعب، مما جعلها أحد معالم التطور الحضارى ومصدر إشعاع ثقافى ومعرفى فى المنطقة.

وأضاف القمرى، لـ"اليوم السابع"، تهدف هذه المشاريع الإنشائية إلى تعزيز بنيتها التحتية وتطوير مرافقها الحيوية لتوفير بيئة مثالية ومحفزة للطلاب على التعلم وتيسر سبل التحصيل العلمى الجيد لتقديم خدمات تعليمية وبحثية مميزة تتواكب مع رؤية مصر 2030.

وقال القمرى، خلال السنوات السبعة الماضية تم الانتهاء من تنفيذ 29 مبنى، و6 ملاعب مكشوفة ومهبط للطائرات، وأربعة مبانى تم استكمالها وإعادة تصميمها، لتعظيم الاستفادة منها، بالإضافة إلى المبانى القديمة خارج حرم الجامعة والتى تأهيلها ورفع كفاءتها وتطويرها كإسكان طلابى.

وأضاف القمرى، تمت صيانة أغلب مبانى الجامعة القديمة وتعظيم الاستفادة منها ولا يزال العمل جاريا فى إنشاء عدد آخر من المشاريع التى تساعد على تحسن الأداء الجامعى وتواكب التطور الكمى والنوعى الذى تشهده الجامعة فى مختلف المجالات، وتؤسس لنهضة علمية وتقنية تعود على أبناء الوطن بالخير والنفع وتبشر بمستقبل علمى زاخر للأجيال القادمة من خلال بناء الإنسان وتسليحه بالعلم وتأهيله بماً يناسب متطلبات سوق العمل والاقتصاد المعرفى.

وقال القمرى، تحتوى الجامعة على 22 كلية ومعهدا، منها 6 كليات صحية ومعهد اكتشاف وتطوير الدواء ومعهد تمريض، و5 كليات تربوية وأدبية، و9 كليات علمية، إضافة إلى مبانٍ إدارية، ومبان خدمية، ومرافق ترويحية، ومبانى سكنية، وحاليا جارى الاستعداد لافتتاح خمسة عشر مبنى وجارى إنشاء ثلاثة مبانى أخرى.

وأكد القمرى، المنشآت التى تم الانتهاء منها حديثا هى مبنى كلية الحاسبات والمعلومات والمرحلة الثانية من كلية الهندسة وتتكون من ثلاث مبانى للورش والمعامل وبعض المدرجات، ومبنى ورش الهندسة الزراعية بكلية الزراعة ومبنى الخدمات الطلابية والذى يضم عدد من الكافتيريا ومحلات بيع الكتب والمستلزمات الطبية والعلمية والهندسية، ومبنى معهد علوم وتكنولوجيا النانو ومبنى إدارة الجامعة ومبنى المكتبة المركزية ومبنى مركز المؤتمرات والمرحلة الأولى من المدرجات المركزية، ومبنى المدينة الجامعية بنات، ومبنى دار الضيافة، ومسجد حرم الجامعة "ب"، بالإضافة إلى مبنى المسرح المدرسى، الذى تم إنشاؤه لمديرية التربية والتعليم بدلا من مبنى المسرح الذى تم إزالته داخل حرم الجامعة، وجارى العمل فى إنشاء المرحلة الثانية من المستشفى الجامعى، مركز الأورام، المرحلة الثانية من المدرجات المركزية.