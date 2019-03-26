video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 07:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة عين شمس يفتتح اليوم مركز تميز الطاقة بكلية الهندسة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 06:27 ص
رئيس جامعة عين شمس يفتتح اليوم مركز تميز الطاقة بكلية الهندسة عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يفتتح الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء مركز تميز الطاقة بالجامعة، وذلك فى إطار مشروع مراكز التميز العلمى.

 ويقام الافتتاح بحضور مارك جرين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ونواب رئيس الجامعة، والدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد غنيم مدير المركز وعدد من المسئولين بالجامعة.

 وكانت جامعة عين شمس من بين الجامعات التى أعلن الدكتور خالد عبد الغفار فوزها بإنشاء مراكز تميز بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID إلى جانب جامعتى القاهرة والإسكندرية بتمويل من الوكالة يبلغ قدره 30 مليون دولار لكل مركز.

 وأشاد الدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة بجامعة شمس، بفوز الجامعة بإنشاء مركز تميز فى مجال علوم الطاقة بالشراكة مع معهد ماساتشوستس التقنى الأمريكى.

 ومن جانبه أشار الدكتور أحمد غنيم إلى أن مركز تميز الطاقة بجامعة عين شمس يعد تحالفا يضم جامعتى المنصورة وأسوان، مضيفا أن المركز يقدم مشروعات بحثية فى جميع مجالات الطاقة كالرياح والطاقة الشمسية وغيرها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وضع حجر الأساس لمعهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس

جامعه عين شمس

عين شمس

مراكز التميز

كليه الهندسه




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

جول مورنينج.. صاروخية أحمد حسن تدمر نيجيريا فى أمم أفريقيا 2010

جول مورنينج.. صاروخية أحمد حسن تدمر نيجيريا فى أمم أفريقيا 2010

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة