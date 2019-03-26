رئيس جامعة عين شمس يفتتح اليوم مركز تميز الطاقة بكلية الهندسة

كتب محمود راغب

يفتتح الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء مركز تميز الطاقة بالجامعة، وذلك فى إطار مشروع مراكز التميز العلمى.

ويقام الافتتاح بحضور مارك جرين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ونواب رئيس الجامعة، والدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد غنيم مدير المركز وعدد من المسئولين بالجامعة.

وكانت جامعة عين شمس من بين الجامعات التى أعلن الدكتور خالد عبد الغفار فوزها بإنشاء مراكز تميز بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID إلى جانب جامعتى القاهرة والإسكندرية بتمويل من الوكالة يبلغ قدره 30 مليون دولار لكل مركز.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة بجامعة شمس، بفوز الجامعة بإنشاء مركز تميز فى مجال علوم الطاقة بالشراكة مع معهد ماساتشوستس التقنى الأمريكى.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد غنيم إلى أن مركز تميز الطاقة بجامعة عين شمس يعد تحالفا يضم جامعتى المنصورة وأسوان، مضيفا أن المركز يقدم مشروعات بحثية فى جميع مجالات الطاقة كالرياح والطاقة الشمسية وغيرها.