رئيس جامعة بنها يتفقد المدن الجامعية ويوجه بالاهتمام بالأنشطة الرياضية

كتب - محمد حجازى

تفقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم، المدن الجامعية بكفر سعد "بنين وبنات" للإطمئنان علي حسن سير العمل بها والتعرف علي المشكلات والمعوقات التي تواجه ادارة المدن، وكذلك الطلاب المقيمين بها والعمل علي حلها بصورة سريعة، رافقه خلال الجولة الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.

وأكد الدكتور السعيد خلال تفقده مراحل إعداد وطهي الطعام علي ضرورة اعداده وفقا للاشتراطات الصحية ووضع نظام خاص بالتغذية، ومن جانبه قال الدكتور جمال سوسه المشرف علي المدن الجامعية، ان ادارة المدن تعمل وفق خطة عمل محددة للتأكد من سلامة الاطعمة المقدمة للطلاب ووضع ارشادات عامة داخل المدن لتعريف الطلاب بحقوقهم وواجباتهم.

ووجه السعيد خلال الجولة بالإهتمام بالانشطة الطلابية وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية، مؤكداً علي اهمية معاملة الطلاب بشكل جيد لما له من أثر ايجابي علي حالة الرضا لدي الطلاب، خاصة في ظل اغترابهم عن ذويهم بالاضافة الي تمتع الطلاب بطاقات كبيره يجب الاستفادة منها وتوظيفها بشكل صحيح.

والتقي رئيس الجامعة بعدد من طلاب المدن الجامعية وتم مناقشتهم فى الخدمات المقدمة اليهم والتعرف على مطالبهم داخل المدن والتي انحصرت في سرعة شبكة النت داخل المدن الجامعية، وعلي الفور وعد رئيس الجامعة الطلاب بتحسين سرعة النت علي مستوي الجامعة ككل ومنها المدن الجامعية في أسرع وقت من خلال وضع منظومة جديدة تدعم سرعة شبكات النت بالجامعة.

كما تفقد صالات الألعاب الرياضية بالمدن الجامعية والغرف الخاصة بسكن الطلاب، مؤكداً علي ان الجامعة تسعى لتحقيق مستوي رفيع من الأداء والمحافظة علي التحسين المستمر لخدمة الطلاب وتوفير الراحة لهم فيما يتعلق بالإقامة والإعاشة وتجهيزات المطابخ والوجبات الغذاىْية المقدمة لهم مع التأكيد علي الأمن والسلامة المهنية.

وفي نهاية الجولة أشاد السعيد بما شاهده من خدمة جيدة مقدمة لطلاب المدن الجامعية خاصة بعد اشادة الطلاب أنفسهم بذلك، كما أشاد بدور ادارة المدن الجامعية في تدوير المخلفات الصلبة واعادة تصنيعها واستخدامها من جديد.