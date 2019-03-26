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رئيس الوزراء يصدر قرارا بإطلاق 3 أسماء شهداء على مدرستين وشارع بالبحيرة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 03:28 م
رئيس الوزراء يصدر قرارا بإطلاق 3 أسماء شهداء على مدرستين وشارع بالبحيرة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ثلاثة قرارات بإطلاق أسماء شهداء على شارع ومدرستين، بمحافظة البحيرة، تخليدًا لذكرى الشهداء فى ذاكرة ووجدان الوطن.

 

وقرر رئيس الوزراء إطلاق اسم الشهيد/ على إبراهيم أمين الدسوقى، على شارع جامع عبد السلام عارف، واسم الشهيد/ عادل صلاح عبدالعاطى على شرمانة، على مدرسة الحمراء الابتدائية المشتركة، وذلك بمركز كفر الدوار، كما قرر إطلاق اسم الشهيد/ مصطفى أحمد رشاد أحمد سالم، على مدرسة إيتاى البارود الابتدائية المشتركة، بمركز إيتاى البارود.


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