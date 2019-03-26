رئيس الوزراء يصدر قرارا بإطلاق 3 أسماء شهداء على مدرستين وشارع بالبحيرة

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ثلاثة قرارات بإطلاق أسماء شهداء على شارع ومدرستين، بمحافظة البحيرة، تخليدًا لذكرى الشهداء فى ذاكرة ووجدان الوطن.

وقرر رئيس الوزراء إطلاق اسم الشهيد/ على إبراهيم أمين الدسوقى، على شارع جامع عبد السلام عارف، واسم الشهيد/ عادل صلاح عبدالعاطى على شرمانة، على مدرسة الحمراء الابتدائية المشتركة، وذلك بمركز كفر الدوار، كما قرر إطلاق اسم الشهيد/ مصطفى أحمد رشاد أحمد سالم، على مدرسة إيتاى البارود الابتدائية المشتركة، بمركز إيتاى البارود.