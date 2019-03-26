خالد صلاح على تويتر: شكرا مهاب مميش..وانتظروا حوارا شاملا الخميس المقبل

كتب محمد عبد العظيم

توجه الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، بالشكر إلى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، على الحوار الذى أجرته "اليوم السابع" معه، حيث سوف يتم نشره على صفحات اليوم السابع يوم الخميس المقبل.

وقال الكاتب الصحفى خالد صلاح: "شكراً للفريق مهاب مميش على الحوار المدهش الباعث على الأمل الدائم.. من يرغب فى الفرح والإطمئنان والأمل يقرأ ما تحقق فى قناة السويس، وفى المنطقة الاقتصادية تحت الرعاية المباشرة والدائمة للرئيس السيسى.

حوار شامل مع الفريق مميش فى اليوم السابع يوم الخميس بإذن الله.. تحيا مصر".







الفريق مهاب مميش يسلم الكاتب الصحفى خالد صلاح درع قناة السويس

وينفرد "اليوم السابع" فى عدد يوم الخميس المقبل، بنشر حوار خاص وشامل مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، يكشف فيه الفريق مهاب تفاصيل ما تحقق فى قناة السويس وفى المنطقة الاقتصادية وغيرها من الموضوعات الهامة.



الكاتب الصحفى خالد صلاح والفريق مهاب مميش وصورة مع صحفيي اليوم السابع