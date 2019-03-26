حلمى النمنم: السيسى"معملش البحر طحينة" وقام بـ"مغامرة جبارة" بإعلان ترشحه

كتب محسن البديوى

قال حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب ترشحه للرئاسة لأول مرة قبل 5 سنوات، لم يقدم وعودًا، ولكنه حث على العمل الجماعي، وقام بتشخيص المشاكل التي تعاني منها مصر على مستوى الاقتصاد والأمن، مضيفًا ان الرئيس السيسى قام بمغامرة جبارة آنذاك.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، أن "كلمة الرئيس السيسى خلال خطاب ترشحه تمثل العقد الاجتماعي الذي بيننا وبينه، والسيسي عندما ترشح للرئاسة كانت مغامرة جبارة، وتحول لأسطورة بعد 30 يونيو، وعندما ترشح للرئاسة قبل النزول من سماء الأسطورة لأرض الواقع من أجل خوض التحديات".

وذكر أن ترشح السيسي للرئاسة كان مغامرة جسورة، وحقق إنجازًا في 30 يونيو، والخلفية العلمية للسيسي على أرفع مستوى، مضيفًا:"السيسي معملش البحر طحينة، والتزم بالعقد الاجتماعي الذي أعلنه عند الترشح".