حبس 3 متهمين قتلوا طفلا بسبب خلافات مع والده على تجارة الآثار بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس 3 أشخاص متهمين بخطف طفل وقتله بمنشأة القناطر، بسبب خلافات على تجارة الآثار مع والده 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.

تسلمت النيابة تحريات أولية أشارت إلى أن المتهمين ارتكبوا الجريمة في محاولة لإجبار والد الطفل على تسليمهم تمثال أثرى حصل عليه.

وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا يفيد تعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات للاختطاف على يد مجهولين، والعثور على جثته بنهر النيل.

وبإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص اختطفوا الطفل لإجبار والده على تسليمهم تمثال أثرى، إلا أنهم قرروا قتله لتعرف الطفل عليهم لكون أحد المتهمين من جيران المجنى عليه، وتم التخلص من جثته بنهر النيل.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.