حبس المتهم بقتل صديقه بعد "فرح شعبى" بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس المتهم بقتل صديقه بمدينة السلام، بعد حضورهما حفل زفاف شعبى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كان رجال المباحث بقسم شرطة السلام، ألقوا القبض على المتهم بقتل صديقه فى مشاجرة بينهما بحفل زفاف وحرر محضر بالواقعة.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب فى العقد الرابع من العمر، مصابا بعدة طعنات وتوفى فور وصوله المستشفى.



وتبين من خلال تحريات رجال المباحث أن شابا يدعى "محمد. م"، ونشبت مشاجرة بينه وبين آخر عقب حضورهما حفل زفاف، وقام على إثرها الأخير بطعنه وتوفى فى الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.