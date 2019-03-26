video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 09:34 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس المتهم بقتل صديقه بعد "فرح شعبى" بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيقات

الثلاثاء، 26 مارس 2019 08:39 م
حبس المتهم بقتل صديقه بعد "فرح شعبى" بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيقات قتل ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

أمرت نيابة السلام، بحبس المتهم بقتل صديقه بمدينة السلام، بعد حضورهما حفل زفاف شعبى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.


كان رجال المباحث بقسم شرطة السلام، ألقوا القبض على المتهم بقتل صديقه فى مشاجرة بينهما بحفل زفاف وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب فى العقد الرابع من العمر، مصابا بعدة طعنات وتوفى فور وصوله المستشفى.

وتبين من خلال تحريات رجال المباحث أن شابا يدعى "محمد. م"، ونشبت مشاجرة بينه وبين آخر عقب حضورهما حفل زفاف، وقام على إثرها الأخير بطعنه وتوفى فى الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن المؤبد لمكوجى قتل مسن لسرقته داخل منزله بالعجوزة

قتل

المتهم بقتل صديقه

نيابة السلام

اخبار الحوادث




لا تفوتك
الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة