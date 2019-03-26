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حبس المتهم بقتل زوجة الشاعر محمد عفيفى مطر بالمنوفية 4 أيام

الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:38 ص
حبس المتهم بقتل زوجة الشاعر محمد عفيفى مطر بالمنوفية 4 أيام حبس - ارشيفية
المنوفية _محمد فتحى
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قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، حبس المتهم بقتل زوجة الشاعر محمدعفيفى مطر بقرية رملة الانجب التابعة لمركز أشمون وذلك لسرقتها ،4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
كانت مديرية أمن المنوفية، قد تمكنت برئاسة اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، من كشف لغز غموض حادث مقتل زوجة الشاعر محمد عفيفى مطر بقرية رملة الانجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية .
 
تمكن فريق البحث، برئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والذى ضم كلا من العميد محمد على مدير فرع البحث بمركز أشمون، والمقدم محمد السخاوى رئيس مباحث المركز، والملازم أحمد السباعى معاون مباحث المركز، من فك لغز العثور على الجثة بقرية رملة الانجب دائرة المركز .  
 
وتمكن فريق البحث، بعد العديد من الخطط البحثية من كشف المتورط فى واقعة مقتل "نفيسة محمد قنديل" 72عاما، بمنزلها بقرية رملة الانجب التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أرملة الشاعر محمد عفيفى مطر .
 
وتوصلت التحريات، إلى أن وراء أرتكاب الواقعة " عادل س م " 34 عاما نجار مسلح، ومقيم بقرية رملة الانجب وعلى صلة قرابة بالمجنى عليها، ووالدته "نادية حافظ مطر" نجلة عم زوج المجنى عليها .
 
تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمرورة بضائقة مالية، حيث توجة ليلا لمسكن المجنى عليها، وقام بكسر باب البلكونة نظرا لخبرته فى مجال نجارة المسلح، وحال دخولة المسكن فوجىء بها تستيقظ من نومها على إثر صوت الباب أثناء فتحه، مما دفعة إلى قتلها حتى لا ينكشف سره، وعثر على مبلغ مالى قدره 4 ألاف جنية ولاذ بالفرار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .
 

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