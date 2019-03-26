video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جوايدو يتهم نظام مادورو بقطع التيار الكهربائى الجديد فى فنزويلا

الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:46 ص
جوايدو يتهم نظام مادورو بقطع التيار الكهربائى الجديد فى فنزويلا نيكولاس مادورو
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق
عانت فنزويلا من انقطاع التيار الكهربائى أثر على العديد من ولايات البلد، وألقى رئيس المعارضة الفنزويلى، خوان جوايدو، اللوم على نظام نيكولاس مادورو.
 
ووفقا لصحيفة "الكوميرثيو" البيروفية، قال جوايدو على تويتر "عدم وجود صيانة وفساد النظام المسئولون عن المأساة التى تمر بها فنزويلا بما فى ذلك التعتيم الجديد".
 
وأضاف أن "النظام يستخدم هذه اللحظات لتضليل وإثارة القلق" وطلب إرسال "معلومات موثوقة فقط ومصادر رسمية"، مضيفا أن 17 ولاية على الأقل قد تأثرت بالتعتيم وأن الإمداد فقد فى 57% من البلد.
 
ومن ناحية أخرى، قال وزير الاتصال الفنزويلى خورخى رودريجيز، إن السد الرئيسى للطاقة الكهرومائية فى البلاد، تعرض للهجوم ، لكن الآليات التى نفذها الرئيس نيكولاس مادورو بعد الهجوم الوحشى الذى ارتكبه الجناح اليمينى المتطرف فى 7 مارس سمحت فى وقت قياسى "عملية استرداد شبه كاملة".
 
وأشارت حكومة مادورو، إلى أن انقطاع التيار الكهربائى كان بسبب التخريب إلى غرفة التحكم فى محطة جورى لتوليد الطاقة الكهرومائية، وهى محطة الطاقة الكهرومائية الرئيسية فى البلاد، والتى توفر الطاقة لنحو 70% من الأراضى.
 
وألقى مادورو اللوم مباشرة على الولايات المتحدة والمعارضة الفنزويلية "للتخريب"، بالإضافة إلى هجمات "كهرومغناطيسية" ضد النظام الكهربائى.
 
وترك انقطاع الكهرباء السابق البلاد فى حالة شلل لمدة أسبوع وتسبب فى وفاة عشرات الأشخاص.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية الأمريكى يحذر روسيا من التدخل العسكرى فى فنزويلا

فنزويلا ستحتاج لتكريس 6 سنوات من صادراتها النفطية بـ70 مليار دولار لتسوية الديون

فنزويلا

ازمة فنزويلا

انقلاب فنزويلا

نيكولاس مادورو

خوان جوايدو




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة