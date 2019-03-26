جوايدو يتهم نظام مادورو بقطع التيار الكهربائى الجديد فى فنزويلا

كتبت فاطمة شوقى

عانت فنزويلا من انقطاع التيار الكهربائى أثر على العديد من ولايات البلد، وألقى رئيس المعارضة الفنزويلى، خوان جوايدو، اللوم على نظام نيكولاس مادورو.

ووفقا لصحيفة "الكوميرثيو" البيروفية، قال جوايدو على تويتر "عدم وجود صيانة وفساد النظام المسئولون عن المأساة التى تمر بها فنزويلا بما فى ذلك التعتيم الجديد".

وأضاف أن "النظام يستخدم هذه اللحظات لتضليل وإثارة القلق" وطلب إرسال "معلومات موثوقة فقط ومصادر رسمية"، مضيفا أن 17 ولاية على الأقل قد تأثرت بالتعتيم وأن الإمداد فقد فى 57% من البلد.

ومن ناحية أخرى، قال وزير الاتصال الفنزويلى خورخى رودريجيز، إن السد الرئيسى للطاقة الكهرومائية فى البلاد، تعرض للهجوم ، لكن الآليات التى نفذها الرئيس نيكولاس مادورو بعد الهجوم الوحشى الذى ارتكبه الجناح اليمينى المتطرف فى 7 مارس سمحت فى وقت قياسى "عملية استرداد شبه كاملة".

وأشارت حكومة مادورو، إلى أن انقطاع التيار الكهربائى كان بسبب التخريب إلى غرفة التحكم فى محطة جورى لتوليد الطاقة الكهرومائية، وهى محطة الطاقة الكهرومائية الرئيسية فى البلاد، والتى توفر الطاقة لنحو 70% من الأراضى.

وألقى مادورو اللوم مباشرة على الولايات المتحدة والمعارضة الفنزويلية "للتخريب"، بالإضافة إلى هجمات "كهرومغناطيسية" ضد النظام الكهربائى.

وترك انقطاع الكهرباء السابق البلاد فى حالة شلل لمدة أسبوع وتسبب فى وفاة عشرات الأشخاص.