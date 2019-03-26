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الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:38 م
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جهاز تنمية المشروعات يضخ 1.8 مليون جنيه لتمويل مشروعات بالوادى الجديد

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:30 م
جهاز تنمية المشروعات يضخ 1.8 مليون جنيه لتمويل مشروعات بالوادى الجديد محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد- فريق المحافظات
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ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالوادي الجديد، تمويل بقيمة 1.8 مليون جنية، لعدد 75 مشروع تجاري وإنتاج حيواني بالمحافظة. 
 
وقال منتصرعبد الرحيم مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالوادي الجديد، في بيان له أن التمويل تم خلال الفترة من 1 / 2 حتي 28 / 2 / 2019، وأن تلك المشروعات وفرت عدد 140 فرصة عمل لأبناء المحافظة.
 
وأوضح عبد الرحيم، بأن تمويل المشروعات تم من خلال جهات وسيطة كالبنوك والجمعيات الأهلية، وأيضا من خلال الإقراض المباشر من الجهاز.
 
 

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