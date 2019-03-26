جمارك بورسعيد تضبط حاوية سجائر مقلدة

كتب هانى عثمان

تمكن رجال الجمارك ببورسعيد، من إفشال محاولة تهريب حاوية سجائر مقلدة ملصق عليها طابع بندرول - طابع ضريبى- مزور.

وبناء على إخبارية سرية من محمد حسن مدير إدارة التحليل والاستهداف إلى محمد صبيح رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، تم القضاء على محاولة التهرب تحت إشراف أحمد درويش مدير عام المكافحة، التزام تجارى، ومحمد شاهين مدير عام المكافحة، عمليات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحليل والاستهداف برئاسة فاطمة أبو السعود من ضبط محاولة التهريب.

وبناء عليه تم تشكيل لجنة من محمد رضا رئيس قسم التحليل والاستهداف وطارق حسن مدير إدارة المكافحة، حيث قرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.