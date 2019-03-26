تفاصيل سكب شاب "مية نار" على فتاة بالإسكندرية لرفضها الزواج: بحبها ورفضتنى

الإسكندرية – أسماء على بدر

شهدت منطقة العجمى بالإسكندرية واقعة قيام أحد الشباب وشقيقه بسكب مادة كيميائية "ماء نار" على فتاة لرفضها الزواج منه فقرر الانتقام منها بتشويه وجهها حتى لا تكون لغيره، وتم نقلها إلى المستشفى الأميرى الجامعى لتلقى العلاج.

والبداية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بقيام شخصين بسكب مادة حارقة على فتاة تدعى "د.م.ع"، من مواليد 1998 عاملة بالمنطقة الحرة أثناء مرورها بأحد الشوارع، وبالفحص تبين أن مرتكب الواقعة هو "نادر.م.ال" مواليد 1996 سائق توك توك وشقيقه "محمد م ال" مواليد 1992 مساعد شيف ويعمل سائق توك توك، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 8016 لسنة 2019 جنح الدخيلة، وتم ضبط التوك توك المستخدم فى الواقعة رقم س ه ب 6863 وتم تحويله للنيابة العامة.

وتم ضبط المتهمين والتوك توك الذى تم استخدامه فى الواقعة بواسطة مباحث قسم شرطة الدخيلة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة للاستماع لأقوالهما.

وصدر تقرير الطب الشرعى من المستشفى بأن الفتاة مصابة بحرق كيميائى من الدرجة الثالثة "هـ" بنسبة حوالى 1:3 بالوجه وظهر اليدين والكتف الأيسر وحالتها مستقرة وتتلقى العلاج بالمستشفى، وتتولى النيابة التحقيقات فى الواقعة بمعرفة المستشار محمد قاسم وكيل النائب العام.

وقال المتهم الأول فى الواقعة وهو "محمد .م. ال" يعمل مساعد شيف بأحد الشركات بالدخيلة ويعمل حاليا سائق توكتوك، إنه شاهد الفتاة فى أحد الشوارع بمنطقة العجمى وأصر على الارتباط بها وقام بالسؤال عنها وعن أسرتها فى منطقة الهانوفيل بالعجمى ووصل لوالدها وعرض عليه الارتباط بنجلته وبعد سؤالها رفضت وأبلغه والدها بالرفض.

وأضاف المتهم أنه حاول يطاردها أكثر من مرة للحديث معها ولكن كافة المحاولات باءت بالفشل وأخبرته برفضها له تماما وأنها لم ترغب فى الزواج منه، وبعد فترة نمى إلى علمه بأن هناك أحد الأشخاص تقدم لخطبتها وتحدث مع والدها ولقى قبولا وأنها سيتم خطبتها عليه.

واستطرد المتهم: "شعرت بالغضب عشان بحبها وعايز أتجوزها وأردت الانتقام منها وأخبرت شقيقى برغبتى فى الانتقام من الفتاة وقمت بإحضار ماء نار وانتظرتها وهى ذاهبة لعملها وبواسطة التوك توك الذى أعمل عليه وبمساعدة شقيقى سكبت عليها ماء نار وهربت".

وبعد استماع النيابة للتحقيقات بواسطة المستشار محمد قاسم وكيل النائب العام قررت نيابة الدخيلة برئاسة المستشار مصطفى المنشاوى باعتراف المتهم بارتكاب الجريمة والاستماع للشهود ووالد الفتاه قررت النيابة حبس المتهم وشقيقه 15 يوما على ذمة التحقيقات مع التجديد له فى الموعد المحدد.