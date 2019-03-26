تفاصيل إعلان وزير البترول برنامج تطوير القدرات البشرية بقطاع الثروة المعدنية

كتبت ــ مروة الغول

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إطلاق برنامج تنمية وتطوير القدرات البشرية بقطاع الثروة المعدنية فى إطار المشروع الجارى تنفيذه حالياً على مرحلتين لتطوير هذا القطاع الحيوى بالتعاون بين هيئة الثروة المعدنية المصرى وشركة إنبى واستشارى عالمى متخصص، لافتاً إلى انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير التعدين والمتعلقة بإجراء دراسات تشخيصية للوضع الحالى للقطاع ووضع رؤية استراتيجية قابلة للتنفيذ، والبدء فى المرحلة الثانية للمشروع لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية من خلال 7 برامج رئيسية للانطلاق بقطاع التعدين، وتشمل بالاضافة الى تنمية وتطوير الكوادر برامج لتطوير الأداء وزيادة الجاذبية الاستثمارية للنشاط التعدينى فى مقدمتها تعديل القانون الحالى الذى سيتم قريبا عرضه على مجلس النواب وتطوير نظام التراخيص ودراسة النظام المالى والحوكمة والتسويق للفرص والمشروعات .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده المهندس طارق الملا مع العاملين بهيئة الثروة المعدنية بمقر الهيئة والذى حضره الجيولوجى أسامة فاروق رئيس الهيئة والجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول لشئون التعدين والمهندس علاء خشب العضو المنتدب لشركة انبى ولفيف من قيادات قطاع البترول والثروة المعدنية .

وأضاف الوزير خلال اللقاء، أنه تم إطلاق البدء في برنامج تنمية وتطوير القدرات البشرية بقطاع الثروة المعدنية كواحد من أهم المكتسبات السريعة لمشروع تطوير القطاع الذى يعد الارتقاء بالكوادر التعدينية وتعظيم الاستفادة منها واحداً من أهم أهدافه الأساسية، موضحاً أنه سيتم البدء فعلياً في تنفيذ برنامج تدريبى متكامل للعاملين على مراحل متتالية لإكسابهم كافة المهارات والخبرات اللازمة في مجال أعمالهم لتلبية احتياجات العمل التعدينى ومواكبة التطورات الحديثة في أنشطته المختلفة .

وأشار الملا الى الطموحات والتوقعات الكبيرة لشعب مصر من المردود من نشاط الثروة المعدنية، الامر الذي يعد حافزا للانطلاق السريع بالأنشطة التعدينية لتحقيق تلك التوقعات ، وأكد انه سيتم عمل آلية للتواصل الداخلى مع العاملين بقطاع الثروة المعدنية على غرار شركات قطاع البترول .

ومن جانبه، أوضح الجيولوجى أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية أن البرنامج التدريبى المتكامل للعاملين تشرف على تنفيذه الهيئة بالتعاون مع شركة انبى مستهدفاً 3 مستويات إدارية من كوادر التعدين وهم الإدارة العليا والمتوسطة وحديثى الخبرة، ويشمل البرنامج مجموعة من البرامج المتنوعة وهى المهارات الأساسية لإدارة الأعمال، ومهارات اللغات والحاسب الآلى، وبرامج خاصة بإدارة المشروعات، والتعاقدات والاتفاقيات، ودراسات الجدوى، وتطوير ودعم المهارات الفنية.