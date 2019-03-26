تعيين مدير جديد لجهاز الاستخبارات ومكافحة التجسس فى البرازيل

برازيليا (أ ش أ)

أدى اوجستو هيلينو اليمين الدستورية كرئيس جديد لجهاز الاستخبارات ومكافحة التجسس فى البرازيل، وذلك فى مراسم تمت بحضور الرئيس البرازيلى جاير بولسونارو.

ويبلغ رئيس الاستخبارات البرازيلية الجديد 71 عاما، وهو ضابط مخضرم فى القوات المسلحة البرازيلية ترقى إلى رتبة الجنرال قبل إحالته للتقاعد من الجيش وتعيينه وزير دولة مسئول عن المجموعة الوزارية الأمنية فى الحكومة البرازيلية الحالية، وكان أحد أربعة جنرالات يتولون مناصب وزارية فى الحكومة البرازيلية، التى تضم 22 وزيرا ووزير دولة.

جدير بالذكر أن الرئيس البرازيلى كان قد كلف رئيس الاستخبارات الجديد بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب كأولوية أولى فى نشاط جهاز الاستخبارات البرازيلى.