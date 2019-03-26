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الثلاثاء، 26 مارس 2019 09:29 ص
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تعرف على حكم الصلاة على النبى من المؤذن عقب الأذان؟

الثلاثاء، 26 مارس 2019 08:00 ص
تعرف على حكم الصلاة على النبى من المؤذن عقب الأذان؟ مؤذن - أرشيفية
كتب لؤى على
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ما حكم الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من المؤذن عقب الأذان؟ سؤال ورد لأمانة الفتوى بدار الافتاء، وقد أجابت الأمانة بالآتى:-
 
الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد الأذان سنَّة ثابتة فى الأحاديث الصحيحة؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ» رواه مسلم. 
 
ولم يأتِ نصٌّ يحدد الجهر أو الإسرار بها فالأمر فيه واسع، والصواب ترك الناس على سجاياهم، والعبرة في ذلك حيث يجد المسلم قلبَه، وليس لأحد أن ينكر على الآخر في مثل ذلك ما دام الأمر فيه واسعًا.
 

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