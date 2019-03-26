video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 05:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على العقوبات الجديدة بقانون مكافحة الإرهاب بعد موافقة "تشريعية" النواب

الثلاثاء، 26 مارس 2019 05:00 ص
تعرف على العقوبات الجديدة بقانون مكافحة الإرهاب بعد موافقة "تشريعية" النواب مجلس النواب
كتب أمين صالح
إضافة تعليق

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015،بتشديد العقوبة على ترويج الأفكار المتطرفة المحرضة على الأعمال الإرهابية وجاءت العقوبات الجديدة كما يلى:

1- الحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من روج أو أعد للترويج لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو أى وسيلة أخرى.

2- تصل عقوبة السجن إلى مدة لا تقل عن 15 سنة عقوبة إذا كان الترويج للأفكار المتطرفة داخل دور العبادة أو إحدى جهات الدولة.

3- تشديد العقوبة إلى عشر سنوات فى بعض مواد القانون وكذلك السجن المشدد بمدة لا تقل عن عشر سنوات بدلا من سنة واحدة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تشريعية البرلمان" توافق على تغليظ عقوبة مروجى الأفكار الإرهابية.. وتقر مشروع قانون بالحبس لعدم الإخطار عن نزلاء المنشآت السياحية.. والإعدام لمن من يجلب أو يصنع أو ينتج مواد تخليقية مخدرة أو تضر بالعقل والجسد

الاخبار

السياسه

الارهاب

البرلمان

مكافحه الارهاب




لا تفوتك
التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

التعليم تؤكد فتح منصة امتحان أحياء أولى ثانوى.. والطلاب يشكون صعوبة التحميل

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

صور.. أمطار على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة والجيزة

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

طبول الحرب تطرق أبواب غزة.. صاروخ من القطاع يقطع زيارة نتنياهو إلى واشنطن.. طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تقصف مواقع داخل الأراضى الفلسطينية.. تحقيقات واسعة فى تل أبيب بعد تعطل القبة الحديدية.. ومخاوف من التصعيد

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

وزير النقل يراجع أداء المسئولين ورؤساء الهيئات والشركات بديوان الوزارة.. مصادر: كامل الوزير سيستبعد محدودى الكفاءة ورؤساء الشركات الخاسرة.. تصعيد أصحاب الكفاءة بدلا من المُقالين ودعم القطاعات بكفاءات من الخارج

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تتسلح بالذكريات ضد أيسلندا فى تصفيات يورو 2020

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

س و ج كل ما تريدين معرفته عن تركيب الرموش المغناطيسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة