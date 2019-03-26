تعرف على العقوبات الجديدة بقانون مكافحة الإرهاب بعد موافقة "تشريعية" النواب

كتب أمين صالح

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تعديلات جديدة بقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015،بتشديد العقوبة على ترويج الأفكار المتطرفة المحرضة على الأعمال الإرهابية وجاءت العقوبات الجديدة كما يلى:

1- الحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من روج أو أعد للترويج لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو أى وسيلة أخرى.

2- تصل عقوبة السجن إلى مدة لا تقل عن 15 سنة عقوبة إذا كان الترويج للأفكار المتطرفة داخل دور العبادة أو إحدى جهات الدولة.

3- تشديد العقوبة إلى عشر سنوات فى بعض مواد القانون وكذلك السجن المشدد بمدة لا تقل عن عشر سنوات بدلا من سنة واحدة.