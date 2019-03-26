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تعاون علمى مصرى أفريقى بمدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:03 م
تعاون علمى مصرى أفريقى بمدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب وفد ممثل عن مؤسسة النيباد
الإسكندرية - جاكلين منير
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استقبلت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، وفد رفيع المستوى ممثل عن مؤسسة النيباد، بهدف التعرف على أخر النتائج المتحصل عليها لمشروع الجاتروفا فى مصر من خلال المدينة لتعميم التجربة بالقارة السمراء. 

وصرحت الدكتور مها الدملاوى مدير مدينة الأبحاث العلمية، أن اللقاء يأتى فى إطار دعم العمل الأفريقى المشترك والعمل بمبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية" الذى أطلقته رئاسة الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد رشاد عميد معهد بحوث زراعة وتنمية الأراضى القاحلة والباحث الرئيسى لمشروع "تقييم نبات الجاتروفا كمصدر للطاقة المتجددة والمستدامة لمنطقة البحر المتوسط" أنه كان على مصر أن تنتهج نهج الدول المتقدمة، حيث أن "الجاتروفا" الذهب الأخضر تعتبر مستقبل مصر وأفريقيا والعالم من الطاقة، والتى ستجعل مصر والقارة الأفريقية فى مصاف الدول الرائدة فى العلوم التطبيقية التى تعود بالتنمية المستدامة والشاملة على المجتمع العربى والأفريقى.

شرح الدكتور محمد رشاد أخر النتائج المتحصل عليها لمشروع الجاتروفا فى مصر، حيث تم زراعة 8 أفدنة من نبات الجاتروفا بالمزرعة التجريبية بالمدينة، كما تم الحصاد المبدئى للنبات ، بالإضافة إلى استخراج الزيوت من عصر البذور حيث يحتوى الكيلو جرام الواحد من العجينة الناتجة من عصر البذور على 25 ميجا جول من الطاقة ويمكن مضاعفة هذه الكمية بضغط العجينة أكثر ، بالاضافة إلى زيارة ميدانية للوفد للمزرعة التجريبية بالمدينة 

جدير بالذكر بأن النيباد هى "الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا"، تتضمن رؤية الاتحاد الأفريقى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الأفريقية ، صاغها وتبناها رؤساء خمس دول أفريقية (مصر ، الجزائر ، نيجيريا ، جنوب أفريقيا والسنغال‏) ‏وأقرتها قمة منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقى فيما بعد) ، وتهدف المبادرة إلى التعامل مع مشكلات القارة المختلفة وإيجاد الحلول الملائمة لها للقضاء على الفقر‏ وتحقيق حياة أفضل للمواطن الأفريقي

 

 


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