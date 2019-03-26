تركيا: محاكمة موظف بالقنصلية الأمريكية أمام محكمة بإسطنبول

أنقرة (أ ش أ)

مثل موظف تركى بالقنصلية الأمريكية أمام محكمة باسطنبول، اليوم الثلاثاء، بتهمة التجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة التركية، فى قضية أسهمت فى توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن محاكمة متين توبوز، وهو مترجم وموظف اتصالات تابع لوكالة مكافحة المخدرات الأمريكية بالقنصلية، بدأت فى إسطنبول بعد نحو عام ونصف من اعتقاله فى أكتوبر 2017 ومن المتوقع أن تستمر أول جلسة استماع فى إسطنبول حتى الخميس.

ويحضر دبلوماسيون أمريكيون، بينهم جيفرى هوفينير القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى تركيا، وقنصل إسطنبول جينيفر ديفيس، الجلسة التى تستمر ثلاثة أيام.

وقال محامى توبوز، هاليت أكالب، إن فريق الدفاع سيطلب الإفراج عنه.