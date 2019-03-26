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الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:51 م
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تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:30 م
تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 14618 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2376 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 18699 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0ّ3% ليصل إلى مستوى 682 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1729 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 488 نقطة.


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