تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 14618 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2376 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 18699 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0ّ3% ليصل إلى مستوى 682 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1729 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 488 نقطة.
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