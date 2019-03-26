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تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم العقارات والاستثمار

الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:31 م
تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط أسهم العقارات والاستثمار بورصة دبى
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.73% خاسرا عدد 19.12 نقطة ليغلق عند مستوى 2615.17 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم، 193.3 مليون سهم، محققة ما قيمته 191.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2560 صفقة لـ 34 سهما، وارتفع 14 سهما، فيما انخفض 15 سهما، واستقر 5 أسهم.
 
وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات، بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.06%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.88%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.48%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.21%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 8.91%، ثم شركة دبى للتأمين بنسبة 8.11%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة المصرف الخليجى التجارى بنسبة 2.44%، ثم مصرف عجمان بنسبة 2.16%.
 

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