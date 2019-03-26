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تحقيقات "مستريح الجيزة": استولى على نصف مليون جنيه لتشغيلها بالعقارات

الثلاثاء، 26 مارس 2019 06:00 ص
تحقيقات "مستريح الجيزة": استولى على نصف مليون جنيه لتشغيلها بالعقارات حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى
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كشفت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح مالية، أنه استولى على ما يقرب من نصف مليون جنيه من المواطنين بحجة تشغيلها فى الاستثمار ومجال العقارات، ووعدهم بأرباح مالية ضخمة نظير الاستثمار معه.

وذكرت التحريات، أن المتهم والذى يدعى "أشرف.ع.أ " ويعمل مدرس نصب واحتال على عدد من المواطنين واستولى منهم على مبالغ مالية بلغت نحو (540,000 - خمسمائة وأربعون ألف جنيه) بقصد توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأكدت التحريات صحة البلاغات المقدمة ضد المتهم، ووجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

 

 


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