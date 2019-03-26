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تحرير 53 محضرا متنوعا وغلق 13محلا بهضبة الأهرام خلال أسبوع

الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:04 ص
تحرير 53 محضرا متنوعا وغلق 13محلا بهضبة الأهرام خلال أسبوع جانب من الحملات
كتب سيد الخلفاوى
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نظم قطاع هضبة الأهرام برئاسة المهندس سميح عبد الجواد التابع لحى الهرم برئاسة العميد هانى بدوى، رئيس الحى، عددا من الحملات لفرض الانضباط فى الشارع ومنع الإشغالات والمخالفات، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة. 
 
وأسفرت الحملات على مدار أسبوع، سحب 18 خلاطة مباني، ومصادرة أكثر من 1075 لوح خشبى يستخدم فى البناء، و829 سيخ حديدى، و3 أوناش و181 كرسي متنوع من المقاهي المخالفة و18 أنبوبة غاز، كما تم تحرير 22 محضر إشغال.
 
وفي السياق ذاته، تم تحرير 12 محضر مخالفة بيئية وتم تنفيذ قرارات غلق لعدد 13 محلا من قبل شرطة المرافق وإدارة رخص المحلات، كما تم تحرير 17 محضر مخالفة، كما تم تحصيل عدد 21 محضرا.
 
وشدد العميد هاني بدوى، رئيس حى الهرم، على جميع القطاعات بسرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين وإزالة أسباب الشكوى على الفور، والقضاء على المخلفات في مهدها.
 
 
 
 
 

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