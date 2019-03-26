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تحرير 1048 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:06 م
تحرير 1048 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية مخالفات مرورية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1048 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 506 مخالفات مرورية متنوعة " نموذج 125" و34 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و31 مخالفة انتظار خاطئ وحجز 4 سيارات و73 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و25 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 13 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و11 مخالفة بيئة و102 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 13 مخالفة خط السير و14 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و12 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 13 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 14 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و25 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و11 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و24 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على سيارتين متروكتين و28 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 21 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و26 مخالفة مواقف عشوائية و11 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير35 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

 

 

 


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