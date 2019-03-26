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تجديد حبس متهمين جدد فى مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل

الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:48 م
تجديد حبس متهمين جدد فى مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة فى اتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

المتهمان هم عوض ح، وأحمد ع، ووجهت النيابة لهما فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 


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